Arriva Lickster: la app che ti insegna il cunnilingus | VIDEO

Si chiama Lickster e la sua idea, provocatoria, è già di per sé geniale. Come succede per i giochini come “Candy Crush” questa app vi aiuterà a migliorare la vostra pratica nel sesso orale.

Il giochino consiste nel muovere la lingua sullo schermo nella direzione indicata. Ci sono vari livelli, tutti da superare.

LEGGI ANCHE: Il ragazzo che trasforma in principessa Disney la sua fidanzata per la festa di San Valentino

guarda il video:

Lo slogan è abbastanza chiaro: «Smettetela di toccare il vostro telefono e iniziate a leccarlo». Purtroppo però (o forse meglio così) Lickster in realtà non esiste. La clip è stata realizzata da un gruppo di youtuber americani i “The Kloons”. Magari qualche start up è pronta a brevettarla. Magari.