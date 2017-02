Maurizio Costanzo intervista sua moglie, Maria De Filippi. Prima o poi doveva succedere. Lui, uno dei conduttori e giornalisti più noti e lei, regina dei programmi Mediaset si confronteranno il 2 Febbraio alle 23.30 su Canale 5.

MAURIZIO COSTANZO INTERVISTA QUEEN MARY

Come fa un marito a intervistare sua moglie? Non si sa. Maurizio ha spiegato al settimanale “Chi” come sia rimasto fregato da Maria.

«Alla fine ci sono cascato anch’io, mia moglie mi ha fregato, alla grande. Avevamo pensato a questa intervista per l’ultima puntata. Io avrei preparato i filmati per lei, e lei sarebbe stata un’ospite come gli altri. E invece, mentre aspettavo un altro ospite, è sbucata all’improvviso e mi ha fregato. Me l’ha fatta! È stato un momento emozionante. Alla mia età, dopo aver combattuto la mafia, dopo aver raccontato le tragedie d’Italia e avere incontrato i personaggi che hanno fatto la storia, da Totò a Oriana Fallaci a Donald Trump, non credevo di potermi emozionare ancora così. Di dover trattenere il fiato per portare a termine il mio lavoro».