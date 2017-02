Matteo Salvini: «Capisco chi vuole votare il nuovo Mussolini»

Ancora parole forti pronunciate dal leader della Lega Nord Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio, ospite ieri sera della trasmissione tv di Gerardo Greco ‘Agorà – Duemiladiciassette’ (in prima serata su Raitre), ha affermato che non lo spaventa la gente che dice di essere disposta a votare un ‘nuovo Mussolini’.

MATTEO SALVINI: «CAPISCO LA GENTE DISPOSTA A VOTARE IL NUOVO MUSSOLINI»

«Non la spaventa la gente che dice di essere disposta a votare un nuovo Mussolini?», è stata la domanda rivolta a Salvini. «No, la capisco. Mi spaventa se mi metto nei panni di Letta, Monti, Gentiloni e Boldrini che non facendo nulla incentivano queste reazioni. Non uomini forti ma idee forti è quello che io mi sento di sottoscrivere», è stata la risposta del leader leghista. Le parole di Salvini sul ‘nuovo Mussolini’ non potevano non generare reazioni in rete. Sui social sono spuntati commenti al vetriolo per il segretario del Carroccio.

(Immagine da video dalla pagina Facebook di Matteo Salvini)