Caivano (Napoli), imprenditore 52enne ucciso a bordo della sua auto

Poco prima delle 6 di stamattina un uomo di 52 anni, Antonio Varracchio, è stato ucciso a Caivano (in provincia di Napoli). Il 52 enne, di Crispano, era titolare di un’azienda per la lavorazione delle carni ed era incensurato. I sicari gli hanno sparato contro diversi colpi d’arma da fuoco mentre era a bordo della sua autovettura. Sul luogo dell’uccisione sono poi giunti i carabinieri della compagnia di Casoria e il Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, per effettuare rilievi ed avviare le indagini. I carabinieri sono coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

CAIVANO, IMPRENDITORE 52ENNE UCCISO A BORDO DELLA SUA AUTO

L’agguato è avvenuto nei pressi dell’abitazione dell’uomo, in Via Sturzo. Antonio Varracchio era a bordo di una Fiat Stilo quando sono sopraggiunti i sicari che hanno sparato 6-7 colpi. I finestrini laterali della vettura si sono rotti da ambo i lati.

Come riportato dal Mattino di Napoli, Antonio Varracchio non aveva con sé documenti ed è stato riconosciuto dalla moglie. Al momento non si esclude nessuna pista: non si esclude né l’ipotesi del tentativo di rapina finita né quella dell’esecuzione.

(Immagine generica da Pixabay.com)