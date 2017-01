Regali San Valentino: idee e consigli per la tua dolce metà. Il 14 febbraio si avvicina e non sai che fare? Conta il pensiero. L’importante però è che sia quello giusto.

REGALI SAN VALENTINO: GUIDA PER IL REGALO PERFETTO ALLA COPPIA STORICA

Partiamo dal principio. A che punto della relazione siete? Conta sì, molto. Perché se siete fidanzati da molto tempo serve un regalo che racconti voi come coppia. Qualcosa che vi lega, un ricordo su una cosa fatta insieme, perché no anche un momento da prendervi, solo per voi due. Qualcosa di utile per San Valentino può esser oltre alla classica cena (valutate voi se un ristorante chic, etnico o una bella osteria) anche una attività ricreativa da fare insieme. Regalare una sorta di Smart Box non è male. Offre weekend fuori, escursioni ma anche sport estremi, degustazioni. Se la vostra lei è molto stressata è ottimo un appuntamento alle terme. Se lui è un patito delle auto veloci un bel giro su circuito non è male. Corredate il regalino con una vostra foto insieme come biglietto regalo. E se mancate di fantasia (lo sappiamo è brutto ma ve lo consigliamo uguale) cercate le frasi di San Valentino che più vi rispecchiano.

REGALI SAN VALENTINO UTILI SE NON VI CONOSCETE BENE

Siete all’inizio della storia? Volete ancora stupire? Allora il regalo deve esser solo per lui/lei. Deve esser qualcosa che avete colto e che sapete che può piacere. Niente di estremamente personale (no abiti, lingerie, profumi, bagnoschiuma – anche perché non siamo la zia a Natale) ma deve esser un dono personale. Gli piace il cinema? Un bell’appuntamento in sala per un film speciale. Gli piace viaggiare? Qui ci sono alcune offerte low cost proprio per questo periodo. Ama il vino? Andate in enoteca con tavolo riservato o una bella guida in una azienda vinicola. Alla peggio potete presentarvi a casa sua con una bottiglia d’annata e due calici. Mica male no?

REGALI SAN VALENTINO PER LEI

Non vi abbiamo convinto? Ecco allora cosa può piacere a una donna per San Valentino.

via GIPHY

Gioielli. Sì avete capito bene. Una collana con brillantini, un bracciale particolare, un anello (ma quello attenzione, può anche significare molto di più). Può anche andar bene qualcosa per la palestra (ma solo se è già iscritta), per la cucina (ma solo se è amante delle cupcakes). Se ama correre un braccialetto per l’attività fisica, se ama i dolci un kit per preparare le crepes, set formine e tortiera. Ama i trucchi? Cercate profumerie che prenotano sedute di make up oppure una bella pallette. Di quelle serie però. Una borsa, magari per l’ufficio o da abbinare con un vestito che le avete visto addosso. Messaggio per i maschietti: se non siete pratici per regali sull’abbigliamento per San Valentino chiedete a sorelle, cugine e amiche che hanno gusti simili alla vostra lei. Altrimenti il rischio fail è dietro l’angolo.

REGALI SAN VALENTINO PER LUI

Anche le più scaltre arrivano prima o poi a questo capitolo. Cosa regalo al mio lui per San Valentino? Se non avete idee e quelle elencate finora non vi convincono passiamo al versante maschile. Palestra e affini (asciugamano, pesetti, t shirt) se è sportivo. Hi-tech se è amante della tecnologia (penne Usb, accessori Playstaion o XBox, tablet). Gli piacciono gli sport estremi? Vai di GoPro e accessori vari. Si veste elegante a lavoro? Un orologio, una camicia con iniziali, una cravatta firmata, oppure dei gemelli. Se è di bocca golosa cucina per lui: anche una cena intera.

REGALI SAN VALENTINO TRASH: SE VI PIACE ESAGERATO

Avanti con pupazzi enormi, cd con le vostre canzoni preferite, cioccolatini con cuoricini vari e perfino gigantografie da appendere al muro con voi due per mano, voi due in vacanza, voi due al mare. Si può anche realizzare un book fotografico per immortalare i vostri momenti. O con foto vecchie o con un fotografo chiamato per l’occasione (cercate fotografi esperti per engagement). Se il vostro compagno/a è molto molto tradizionale più il regalo è cuoricioso più andrà meglio. Perfino con la biancheria intima se siete una coppia di vecchia data o con una cover personalizzata sul cellulare. Volete fare i gradassi? Regalate una stella, con tanto di certificato e coordinate per cercarla nel cielo.

(in copertina foto Pixabay)