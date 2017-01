Dayane Mello è tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2017. Definita oramai la bella del reality è una modella brasiliana.

guarda la gallery:

DAYANE MELLO NAUFRAGA DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2017

Quella di Dayane sull’Isola non è la sua prima esperienza televisiva come concorrente in un reality. La ragazza ha partecipato anche alla prima edizione di Monte Bianco – Sfida Verticale, reality show di Rai 2, e ha danzato a Ballando con le Stelle 2014 in coppia con Samuel Peron.

@alexbelli oggi è andata così @paolabenegas @alessandrofilippi #comingsoon #mare#hapiness # Un video pubblicato da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 15 Gen 2017 alle ore 11:51 PST

DAYANE MELLO MAMMA E MODELLA

Classe 1989, Dayane Mello mamma e dal 2000 è diventata una delle modelle più conosciute del Cile. Dopo aver partecipato ad alcuni videoclip musicali con Emis Killa e will.i.am, ha partecipato nel 2014 a Ballando con le Stelle conquistando il sesto posto in classifica. L’anno dopo ha partecipato al reality show, ovvero Monte Bianco – Sfida Verticale che andò in onda su Rai 2. Ultimamente molti la ricorederanno al Festival del Cinema di Venezia per via dello spacco vertiginoso sul red carpet.