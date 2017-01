Con l’avvicinarsi di San Valentino partono le offerte delle compagnie aeree per voli low cost. Ci sono tante occasioni per volare nei week end a prezzi bassissimi anche se si decide, all’ultimo momento, una fuga romantica con la dolce metà.

SAN VALENTINO, OFFERTE VOLI LOW COST VUELING

La compagnia aerea Vueling, per esempio, ha lanciato una promozione grazie alla quale sarà possibile beneficiare di prezzi a partire da € 24,99 a tratta tutto compreso, per viaggiare tra il 13 febbraio e il 14 giugno 2017. Una meta d’ispirazione a titolo d’esempio? Milano – Amsterdam!

Approfittate dei voli low cost per viaggiare a San Valentino, sarà sicuramente un regalo apprezzato da entrambi. Questa promozione scade venerdì prossimo, 3 febbraio, ma con l’avvicinarsi alla data di scadenza sarà difficile, o quasi impossibile, riuscire a trovare i prezzi più bassi. Per cui affrettatevi!

Vi ricordiamo che Vueling vola da tante città italiane come Roma, Milano, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Torino, Venezia e Verona. Qui se volete sapere altre offerte e informazioni sui voli low cost.

LEGGI ANCHE > Il 2017 sarà l’anno ideale per viaggiare

SAN VALENTINO, CONCORSO EASYJET

E se non siete soddisfatti delle mete disponibili, vi segnaliamo anche un concorso EasyJet per vincere un viaggio per due persone.

La compagnia aerea low cost inglese ha lanciato infatti ‘Love Connection‘, un concorso con in palio 4 voli andata e ritorno per 2 persone in una delle destinazioni da lei servite con partenza dall’Italia.

Per partecipare a questo concorso devi:

collegarti a questa pagina entro il 14 febbraio 2017,

accedere con facebook o registrarti inserendo i tuoi dati personali,

inviare una foto che rappresenti un momento romantico trascorso con la persona che ami,

scegliere un’aeroporto di partenza e uno di destinazione (la scelta non è affatto vincolante).

Tra tutte le foto ritenute idonee, ne verranno estratte due in base alla data di caricamento (una tra quelle caricate entro il 5 febbraio e una tra quelle caricate tra il 6 e il 14 febbraio), che si aggiudicheranno ciascuna un volo andata e ritorno per 2 persone in una delle destinazioni a scelta del vincitore.

Viaggiare a San Valentino low cost? Si può!

Foto di copertina: Pixabay