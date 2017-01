Chi è Giacomo Urtis, concorrente all’Isola dei famosi 2017

Giacomo Urtis è un naufrago dell’Isola dei famosi 2017. Urtis è stato chirurgo plastico di tante star italiane. Nato a Caracas il 28 settembre 1977, ha 39 anni. Ha una sua azienda Dr Urtis Clinic, e afferma di esser laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Sassari specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. Ha recitato nella web-serie The Lady di Lory Del Santo e ha contribuito a un servizio de Le Iene sulla cura estetica.

Goodnight non smettere mai di sognare #giacomourtis #me #body #summer #dream @marcocozzolino__ ph Una foto pubblicata da Giacomo Urtis #DrUrtisClinic (@giacomourtis) in data: 20 Gen 2017 alle ore 14:26 PST

GIACOMO URTIS E LA NOTA DELLA SICPRE

La sua partecipazione al talent è già finita sotto polemica perché la Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica) ha precisato a Novella2000 che il ragazzo non è chirurgo plastico né estetico. «Giacomo Urtis non è Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica – riportano nella nota – e pertanto non può essere definito chirurgo plastico né chirurgo estetico. In base alla normativa italiana, chi è in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia può dedicarsi alla chirurgia plastica, come peraltro all’otorinolaringoiatria, oculistica, ortopedia, ginecologia e ostetricia e a molte altre discipline. Per potersi definire chirurgo plastico ed estetico, però, occorre aver conseguito la Specialità in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, che si ottiene con un esame al termine di un corso di 5 anni che segue la laurea in Medicina e Chirurgia. Urtis, che è un medico Specialista in dermatologia e venerologia, non può fregiarsi di questo titolo».