Simone Susinna è un concorrente dell’ Isola dei famosi 2017. Catanese, ha soli 23 anni ed ha già sfilato per Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, John Richmond. Come è famoso? Qualcuno lo ricorderà per il gossip che lo vedeva legato alla nota conduttrice di Canale 5 Barbara D’Urso (notizia subito smentita dalla diretta interessata che ha precisato solo una relazione di amicizia).

SIMONE SUSINNA: BELLEZZA CATANESE NELL’ISOLA DEI FAMOSI 2017

In caso di vittoria Susinna ha già deciso di devolvere il montepremi alla onlus L’Arte nel cuore di Milano, una accademia d’arte per ragazzi diversamente abili e normo-dotati. Il bel naufrago ha quindi un cuore d’oro. Conquisterà qualcuno sulle assolate spiagge dell’Honduras?

