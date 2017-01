Nancy Coppola è una concorrente dell’ Isola dei famosi 2017. Giovane cantante neomelodica si esibisce fin da ragazzina nei locali campani. Conosciutissima e stimata dai fan napoletani è denominata anche “Fenomeno Nancy” per via del suo stile cow-boy con cappelli a tema e cravatte particolari.

guarda il video:

NANCY COPPOLA CONCORRENTE A L’ISOLA DEI FAMOSI 2017

Uno dei suoi successi è “Mamma Cantante”. Nancy Coppola, il cui vero nome è Nunzia, è anche mamma del piccolo Vincenzo. Molti la conosceranno per la sua partecipazione a programmi come “Il Boss delle cerimonie” e “Napoli Sound” su Real Time. La sua ultima fatica è l’album “Mi chiamo Nancy”. La sua discografia inizia con Guerra è core (2006), Il cuore nella musica (2008), Canto pe’ tutt’è nammurate (2010), Classica (2010), Tracce d’amore (2012), Indelebile (2014), Nancy in concerto\Indelebile (2015) e per finire Mi chiamo Nancy (2016).

guarda la gallery:

(foto da Nancy Coppola official)