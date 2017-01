«Siamo amareggiati nel comunicare l’annullamento dell’evento live di “Bello FiGo” previsto per Sabato 4 Febbraio agli Ex Magazzini di Roma». A comunicarlo sui social sono gli organizzatori dell’evento che doveva accogliere il discusso rapper nella Capitale. Niente Bello Figo, nemmeno nella grande Roma. L’artista, diventato popolare per le sue canzoni provocatorie diventate virali, dopo svariate città ha trovato le porte chiuse anche sotto il Colosseo. Tutta colpa delle proteste, diventate numerose, nelle ultime settimane.

CONCERTO BELLO FIGO ROMA: ANNULLATA LA DATA

«Ci sentiamo costretti a rinunciare a questa occasione di svago e divertimento – spiegano – perché è necessario salvaguardare lo spirito che guida la programmazione del nostro locale, sempre finalizzata all’intento ludico e non a occasioni di scontri e di violenza. Stante le intimidazioni rivolte al nostro ospite, ai nostri clienti ed al corretto svolgimento dell’evento, ci sentiamo in dovere di tutelare la sicurezza di ogni persona interessata e di chiunque quella sera si trovasse nei paraggi».

«Le inaccettabili minacce ricevute e rese note da testate giornalistiche nazionali – aggiungono – devono far riflettere tutti noi. Destabilizzano un clima sereno e professionale che ci ha finora accompagnato in ogni occasione e minano i valori di libertà di espressione in cui fermamente crediamo. Questa è la ragione che ci ha spinto ad annullare l’evento. Ci scusiamo con tutti coloro che hanno già comprato il biglietto e ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine».

I biglietti saranno rimborsati presso la sede legale degli Ex Magazzini sita in Via del Commercio 38 dalle ore 14:00 alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì.

LE PROTESTE CONTRO BELLO FIGO A ROMA

Chi aveva protestato per il concerto del rapper? Diverse persone ma un gruppo di estrema destra, Azione Frontale, ha fatto nei giorni scorsi una azione dimostrativa davanti al locale, postando il tutto su Facebook: