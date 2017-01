Maxi blitz al Rione Traiano di Napoli, colpo al clan Puccinelli: 86 arresti per traffico e spaccio di droga

Maxi-blitz dei Carabinieri, coordinati dalla Dda (Direzione distrettuale antimafia), nel Rione Traiano di Napoli, eseguite misure cautelari nei confronti di 86 persone ritenute appartenenti al clan della camorra Puccinelli. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico e spaccio al dettaglio di droga aggravati dal metodo mafioso.

BLITZ AL RIONE TRAIANO DI NAPOLI, ROCCAFORTE DEL CLAN PUCCINELLI

Il Rione Traiano è una zona considerata roccaforte del clan Puccinelli. Secondo le indagini, nuclei familiari confezionavano e vendevano cocaina, hashish, marijuana in bunker videosorvegliati e blindati realizzati abusivamente nei sottoscala delle case popolari.

BLITZ AL RIONE TRAIANO DI NAPOLI, PIAZZA DI SPACCIO A CIELO APERTO

Nel Rione Traiano militari hanno scoperto ‘piazze di spaccio’ a cielo aperto, controllate da giovani ‘vedette’ incappucciate e armate, pronte ad allertare gli ‘spacciatori turnisti’ dell’arrivo dei Carabinieri con parole in codice urlate dai tetti dei palazzi. Le vie di accesso al Rione Traiano erano presidiate da veri e propri ‘check point’ per individuare e guidare gli acquirenti alla più vicina ‘piazza di spaccio’. Le 86 misure cautelari hanno consentito di azzerare un’organizzazione criminale che si era resa protagonista di svariate azioni di fuoco e di danneggiamenti per mantenere il monopolio del narcotraffico nell’area flegrea.

