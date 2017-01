Partenza rinviata per L’Isola dei famosi 2017. Causa maltempo la puntata andrà in onda martedì.

ISOLA DEI FAMOSI 2017: PRIMA PUNTATA RINVIATA

«L’isola dei famosi è come le gioie. Speri sempre che ne arrivi una, ma si rimanda sempre al giorno dopo», commenta un utente su Twitter. Non è l’unico a pensarla così. In tanti si chiedono come mai non sia andata in onda direttamente domani senza lasciare la partenza a metà. Alessia Marcuzzi ha rassicurato i concorrenti dicendo che verrà fornito loro un kit di sopravvivenza. Nessuna lamentela ammessa da Cayo Paloma. Troppa pioggia. Si rinvia a domani.