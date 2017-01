Zoey Ivory, la Miss Universo che se ne sbatte dell’etichetta e balla Beyoncé | VIDEO

Chi l’ha detto che una Miss deve stare composta come una statua di sale? Zoey Ivory, Miss Paesi Bassi e concorrente a Miss Universo è diventata a suo modo virale. La reginetta è stata beccata mentre, durante lo stacco pubblicitario, ballava la hit di Beyoncé “Single Ladies” sul palco mentre tutte le altre concorrenti rimanevano impassibili in attesa della messa in onda.

guarda il video:

Questa clip, che immortala Zoey, è diventata virale. Anche perché il pubblico in sala si è accorto delle mossette e lei, divertita, ha continuato a ballare. Poche mosse prima dell’on air che però sono diventate virali sui social. Più tardi la reginetta, accorgendosi della popolarità ricevuta, ha ringraziato i fan su Instagram consigliando a tutti di rimanere sempre se stessi.

No, non ha vinto lei il concorso. Ma la francese Iris Mittenaere.