Il maestro Peppe Vessicchio sarà presente al festival di Sanremo 2017 questo venerdì 10 febbraio. «Quando Carlo Conti ha scoperto che non avrei seguito nessuna delle canzoni selezionate per la gara mi ha chiamato per dirmi che gli sarei mancato moltissimo. Con Maria De Filippi lì sarebbe stato un po’ anche un presepe! Comunque venerdì sera sarò lì».

PEPPE VESSICCHIO SUL PALCO DI SANREMO 2017

Il popolare direttore d’orchestra che è sempre stato presente al Festival da anni è stato ospite di Fabio Fazio su Rai3 ieri sera per parlare della sua autobiografia, “La musica fa crescere i pomodori“, scritta con Angelo Carotenuto.

Vessicchio ha parlato del capitolo che ha ispirato il titolo dell’opera: «Avevo letto di un esperimento sulla reazione delle vacche del Wisconsin alla musica: io ho una passione per la terra, e so che le piante hanno una vita segreta, allora ho provato e dopo studi notturni ho scoperto che reagivano fortemente ad alcuni tipi di musica, Mozart in particolare. E dopo la sperimentazione ora ci sono 10 agricoltori in Salento con noi». Peppe ci sarà: sul palco dell’Ariston venerdì 10 febbraio.