Isola dei famosi 2017: parte l’edizione numero 12 de l’Isola dei famosi, la terza targata Mediaset. Ecco tutte le novità e informazioni sul programma tv che trasforma un gruppo di vip in naufraghi su un’isola deserta, tra condizioni climatiche estreme, prove da affrontare e convivenza non sempre facile.

ISOLA DEI FAMOSI 2017 INIZIO DEL PROGRAMMA

L’Isola dei famosi 2017 va in onda su Canale 5, ogni lunedì, dalle 21.30. La prima puntata è in prima serata il 30 gennaio 2017. Dal lunedì al venerdì ci sarà la striscia di circa dieci minuti a partire dalle 16.05. Una posizione strategica scelta tra la fine del programma Uomini e Donne e l’inizio della soap Il Segreto. Le pillole dall’Honduras ci saranno da lunedì al venerdì dentro Pomeriggio Cinque intorno alle 18.30.

ISOLA DEI FAMOSI 2017 CONCORRENTI

Ecco il cast completo dell’Isola dei famosi 2017 con i concorrenti ufficiali. Simone Susinna, Raz Degan, Eva Grimaldi, Nancy Coppola, Giulio Base, Moreno Donadoni, Massimo Ceccherini, Samantha De Grenet, Dayane Mello, Malena Mastromarino, Nathalie Caldonazzo, Giacomo Urtis e Andrea Marcaccini. Il pubblico da casa dovrà votare poi tra Desirée Popper (ex gieffina) o Giulia Calcaterra (ex velina). Solo una delle due entrerà nell’Isola.

(Fonte Isola dei Famosi Facebook)

ISOLA DEI FAMOSI 2017 COME VEDERLO IN TV

Oltre a Canale 5 Italia 1 ospiterà il daytime, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.00 e la domenica alle 13.05 e alle 19.00. Non solo: da lunedì al venerdì, alle 13.0, andrà in onda la replica della striscia di dieci minuti trasmessa su Canale 5. Su La5 c’è invece un’ora di programma “L’Isola dei Famosi – Extended Edition”, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 (alle 23.25, alle 7.00 e alle 11.40). Repliche del programma sono ospitate anche su Mediaset Extra.

ISOLA DEI FAMOSI 2017 ALESSIA MARCUZZI CONDUCE, INVIATO STEFANO BETTARINI, OPINIONISTA VLADIMIR LUXURIA

L’unica certezza nella nuova edizione de L’Isola è Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma per il terzo anno consecutivo. Per gli opinionisti niente Mara Venier e Alfonso Signorini. Ci sarà Vladimir Luxuria al loro posto. Inviato dall’Isola? Non c’è più l’amato Alvin ma Stefano Bettarini, fresco dal tumultuoso passato nella Casa del Grande Fratello.