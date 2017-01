Trump, un giudice ha bloccato il decreto anti-immigrazione islamica

Forti proteste dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sospendere temporaneamente, per tre mesi, l’arrivo nel Paese dei cittadini di sette Paesi islamici (Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen). Dopo il decreto esecutivo (firmato dall’inquilino della Casa Bianca venerdì pomeriggio durante la sua prima visita al Pentagono) l’aeroporto Jfk di New York, la principale porta d’ingresso per i passeggeri internazionali, sta diventando il simbolo del caos ma anche della protesta scatenata dalla scelta di Trump.

Alcune centinaia di persone stanno manifestando da ore contro il provvedimento e per la liberazione dei passeggeri detenuti in base al nuovo bando. «’Lasciateli entrare, lasciateli entrare», gridano, mostrando cartelli e striscioni con slogan come «No ban, no wall». Tra loro anche l’attrice americana Cinthia Nixon, nota per il suo ruolo nella serie Sex and the City, e due deputati democratici di New York, Jerry Nadler e Nydia Velasquez. Intanto il regista Michael Moore, sempre in prima fila nelle proteste anti-Trump, ha invitato via twitter ad andare al terminal 4 dello scalo, epicentro della contestazione. Il traffico è rallentato, la polizia presidia.

TRUMP, GIUDICE BLOCCA DECRETO ANTI-IMMIGRAZIONE ISLAMICA

Intanto, Ann Donnelly, un giudice federale di New York, ha emesso un’ordinanza di emergenza che temporaneamente impedisce agli Stati Uniti di espellere i rifugiati che provengono dai sette paesi a maggioranza islamica soggetti all’ordine esecutivo. I legali che hanno citato in giudizio il governo per bloccare l’ordine hanno detto che la decisione del giudice potrebbe interessare dalle 100 alle 200 persone che sono state trattenute al loro arrivo negli aeroporti. L’ordinanza arrivata dopo un’udienza di urgenza annulla solo una parte dell’ordine esecutivo del presidente Trump e non stabilisce che le persone interessate debbano essere ammesse negli Usa.

Il decreto esecutivo del presidente degli Stati Uniti ha anche congelato per quattro mesi il programma dei rifugiati.

(Immagine da profilo Facebook di Donald Trump)