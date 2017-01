Italia sovrana si svolgerà oggi pomeriggio a Roma. La manifestazione di Fratelli d’Italia è il primo appuntamento comune del centrodestra dopo il referendum del 4 dicembre. A Italia sovrana parteciperanno Lega Nord e Forza Italia, anche se il partito di Berlusconi sarà presente solo con una delegazione parlamentare. Il nome della manifestazione potrebbe essere sfruttato in futuro per l’ipotetico listone di centrodestra, che si renderebbe necessario per concorrere al premio di maggioranza alla Camera dei Deputati, così come per superare l’alto sbarramento regionale previsto al Senato della Repubblica. C’è il nome di Italia, come in Forza Italia e FdI, ed è presente il concetto di sovranità, assai caro a Matteo Salvini come a Giorgia Meloni. Il sito di Italia sovrana al momento non è online,ma il dominio Italiasovrana.it è stato registrato da una persona assai vicina al centrodestra, il fidanzato di Daniela Santanchè. Dimitri Miesko Leopoldo Kunz d’Asburgo Lorena Piast Bielitz Bielice Belluno S.Palia Rasponi Spinelli Romano, noto anche come Dimitri Kunz d’Asburgo per brevità, risulta la persona che ha registrato il sito il primo dicembre 2016. Il dominio scadrà un anno dopo, il primo dicembre 2017. Il portale potrebbe essere utilizzato da chi vuole promuovere l’unità del centrodestra. Santanchè è una parlamentare di Forza Italia, con una storia nella destra: ha iniziato il suo percorso politico con Alleanza Nazionale, ed è stata brevemente ne La Destra di Storace.