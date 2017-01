Salvini spende più di 300 mila euro per il suo profilo Facebook

Matteo Salvini è uno dei politici italiani più popolari sui social media. Su Facebook il segretario della Lega Nord conta su un vero e proprio esercito di fan, non lontano dai 2 milioni. Il seguito su Twitter è decisamente inferiore, poco più di 300 mila follower, per quanto ragguardevole. Salvini è molto apprezzato su Facebook, come dimostra l’engagement elevato della sua pagina:decine di migliaia di like e condivisioni. Questa particolare cura ha però un costo piuttosto elevato. Il Fatto Quotidiano di oggi spiega come la Lega Nord abbia speso più di 300 mila euro per pagare la consulenza alla Sistema Intranet, la società di Luca Morisi, che gestisce i social media del segretario. Una somma certo consistente, anche se il successo di Matteo Salvini su Facebook è davvero notevole, visto che solo Beppe Grillo lo sopravanza tra i leader politici italiani.