Beppe Grillo ha deciso di difendere in modo strenuo Virginia Raggi. Il sindaco di Roma non sarà sospesa dal Movimento 5 Stelle, a meno di nuove rivelazioni molto più compromettenti sull’indagine in corso per abuso di ufficio e falso. La linea difensiva tracciata da Grillo, in accordo con Casaleggio, prevede che Virginia Raggia sia assistita da avvocati vicini al M5S, con tanto dei legali genovesi dello stesso leader M5S. L’obiettivo è aiutare il sindaco a evitare il processo, oppure la condanna in primo grado. In quel caso la difesa di Beppe Grillo, e la sorte di Raggi segnata: fuori dal Movimento 5 Stelle. Grillo e Casaleggio si sono convinti nella difesa del sindaco di Roma dopo che una parte del M5S ha fatto pressioni per recidere i legami con lei. Le elezioni politiche sembrano sempre più vicine. La possibilità di poter governare da soli con il raggiungimento del premio di maggioranza del 40% alla Camera dei Deputati è un’ulteriore spinta alla difesa di Virginia Raggi. I problemi a Roma hanno provocato una leggera flessione nei valori demoscopici del Movimento, che rimangono però ancora alti. Il 40% in solitaria è un obiettivo ancora lontano, improbabile da raggiungere, ma una crisi a Roma, con espulsione di Virginia Raggi e commissariamento del Comune, lo renderebbe impossibile. Palazzo Chigi val bene la difesa, forzata più che convinta, del Campidoglio.

Foto copertina: profilo Facebook di Virginia Raggi