Santoro: «Lo statista Grillo ha impedito a Di Maio di venire in trasmissione» | VIDEO

«Lo statista forte, l’uomo forte Grillo ha impedito a Di Maio di venire questa sera in trasmissione, nonostante un accordo preso da settimane. È bastata una telefonata del suo amico del suo Casalino, ieri sera. Onestà onestà, lealtà lealtà: beata chi ce l’ha». Lo ha affermato ieri sera Michele Santoro nell’anteprima di ‘Un mondo migliore’ (la terza puntata del suo programma di inchieste e reportage ‘Italia’, in onda ieri sera su Raidue). «Un vicepresidente della Camera che agisce a comando, come un soldatino, non l’avevo mai incontrato», ha aggiunto il conduttore.

(Immagine: frame da video di Serviziopubblico.it)