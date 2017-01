Facebook ha deciso di portare la pubblicità su Messenger, la chat del social media diventata sempre più popolare in questi mesi. Il primo esperimento di inserzioni pubblicitarie su Messenger sarà effettuato con un test molto piccolo, come da definizione della stessa azienda, in Australia e Thailandia. Facebook consentirà alle aziende di inserire pubblicità sulla schermata iniziale della chat di Messenger. Tra i nomi dei contatti preferiti e quelli dei contatti attivi sulla chat compariranno gli spot degli inserzionisti. Facebook ha spiegato di voler collegare le imprese con le persone, come già avviene attraverso le inserzioni visualizzabili sul News Feed, oppure nei messaggi sponsorizzati. Facebook ha garantito che nel test gli utenti non vedranno comparire alcun messaggio o inserzione pubblicitario quando avvieranno le loro chat con i propri contatti. Secondo il sito Recode Facebook starebbe testando inoltre Stories, una funzionalità simile ai video e foto che si eliminano in 24 ore resa celebre da Snapcht, e già introdotta su Instagram.