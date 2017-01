Sergio Marchionne ha elogiato Donald Trump. Il Ceo di Fca ha commentato con favore le proposte del nuovo presidente americano per quanto riguarda l’industria automobilistica. In una conference call convocata per presentare i conti del 2016 Sergio Marchionne ha dichiarato di apprezzare le proposte fatte da Trump per il settore automotive, rimarcando di trovare positivo il suo impegno per il settore. Il Ceo di Fca ha commentato l’operato del nuovo presidente americano dopo averlo incontrato pochi giorni fa, insieme agli altri top manager dell’industria automobilistica Usa. Marchionne ha evidenziato timori per l’eventuale imposizione di tassazioni transfrontaliere adottate per scoraggiare la delocalizzazione dei posti di lavoro, una misura protezionistica valutata dall’amministrazione Trump. Il Ceo di Fca ha anche spiegato di auspicare rapida risoluzione della vertenza con il dipartimento ambientale americano, Epa, in merito alla regolarità delle emissioni diesel.

Foto copertina: immagine tratta da profilo Facebook di FCA