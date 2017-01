Roger Federer è in finale dell’Australian Open. Il primo torneo del Grande Slam del 2017 si apre con il grande, inaspettato ritorno del tennista che ha ne vinto il maggior numero, ben 17. L’impresa di Federer è incredibile se si considera che c’era chi temeva il ritiro dopo il lungo stop di 6 mesi che aveva caratterizzato la scorsa stagione.

ROGER FEDERER IN FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2017

Roger Federer ha battuto il suo amico e connazionale svizzero Stan Wawrinka in una combattuta semifinale sul cemento di Melbourne. Il tennista elvetico ha vinto in 5 set, 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3. Domani si giocherà l’altra semifinale tra Rafael Nadal e Grigor Dimitrov. Il primo torneo del Grande Slam 2017 si potrebbe così concludere con la replica dell’infinita sfida tra due dei più grandi tennisti di sempre. Roger Federer ha così completato un ritorno eccezionale nello sport che aveva dominato per molti anni in passato. Dopo il più grave infortuno della sua carriera, il tennista svizzero è scivolato indietro in classifica, e per raggiungere la finale dell’Australian Open ha affrontato un tabellone molto difficile, superato con partite memorabili.

ROGER FEDERER E IL SOGNO DELLA FINALE CON RAFAEL NADAL

Roger Federer ha battuto ben 3 Top Ten, i migliori giocatori del circuito, Thomas Berdych, Kei Nishikori e Stan Wawrinka. Solo la precoce eliminazione del numero 1 Andy Murray ha evitato la sfida con il tennista britannico, battuto dallo specialista del serve and volley Mischa Zverev, facilmente battuto da Federer. Ora il mondo del tennis sogna la ripetizione del Clasico di questo sport, una finale Slam tra Rafael Nadal e Roger Federer. I due campioni hanno giocato già per 34 volte uno contro l’altro, in 8 finali del Grande Slam. Un record che potrebbe essere migliorato domani, se il tennista spagnolo supererà Dimitrov.

Foto profilo: profilo Facebook di Roger Federer