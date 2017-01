Sky vuole licenziare giornalisti ma i suoi profitti volano: +141% nell’ultimo semestre

Sky ha intenzione di licenziare giornalisti nell’ambito di una forte riorganizzazione aziendale (molti professionisti saranno trasferiti). Ciò non significa che la società sia in difficoltà economico-finanziaria. Anzi. Quello appena trascorso è stato un semestre d’oro per i conti di Sky nel nostro Paese. I profitti sono aumentati del 141%. I ricavi del 9%.

SKY IN ITALIA: +141% DI PROFITTI E +9% DI RICAVI

I profitti operativi della pay-tv satellitare nel nostro Paese sono balzati a 70 milioni di sterline, in crescita del 141% rispetto ai 29 milioni conseguiti nello stesso periodo del 2015. I ricavi dell’Italia – si legge nella nota di Sky sui conti del gruppo – sono aumentati del 9% a 1,236 miliardi di sterline, con una crescita del 4% al netto della vendita dei diritti per le Olimpiadi di Rio. «Questa eccellente performance è stata guidata da una crescita totale dei clienti di 67 mila unità» si legge nella nota. «Abbiamo accresciuto la nostra base clienti per il quinto trimestre di fila – spiega Sky – e i profitti operativi del primo semestre hanno raggiunto il livello piu’ alto degli ultimi cinque anni».

(Immagine: un logo di SkyTg24)