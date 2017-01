Beppe Grillo ha smentito il Corriere della Sera, definendo l’articolo di oggi sulla sua telefonata furibonda contro Virginia Raggi una fantanotizia, con tanto di hashtag lanciato sui suoi social, e minacciando querela contro il quotidiano milanese. Ecco il post di Beppe Grillo pubblicato sul blog organo di comunicazione ufficiale del M5S.

Virginia Raggi ha adempiuto ai doveri indicati dal nostro codice etico (da poco elogiato pubblicamente da Nino Di Matteo) informando tempestivamente il movimento e i cittadini dell’invito a comparire che ha ricevuto l’altro giorno. Lei è serena e io non posso che esserle vicino in un momento che umanamente capisco essere molto difficile. I giornalisti del Corriere della Sera sono molto male informati o volutamente disinformati. La ricostruzione della telefonata pubblicata oggi è totalmente falsa, nonché ridicola. Altro che post verità, siamo arrivati alla fantanotizia, alla fake news come sistema. Mi dispiace per i lettori di questo giornale, che continuano a spendere soldi per ricevere notizie finte e inventate. Che senso ha spendere soldi per essere presi in giro? Valuterò con i miei avvocati l’ipotesi di una querela e pretendo un’immediata rettifica via web.