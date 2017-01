Hanno inviato migliaia di lettere di minacce a vip, due denunciati a Milano

Minacce e diffamazione. Sono queste i reati di cui dovranno rispondere due persone (un uomo di 71 anni, milanese, A.D., e una donna 54enne, T.D., che vive a Monza) indagate dagli agenti della Polizia di Stato in quanto autori di migliaia di missive anonime minacciose o diffamatorie, inviate a partire dal 2014 a personaggi del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale e sportivo. Gli agenti della Digos li hanno fermati in flagranza mentre imbucavano lettere nella casetta postale in prossimità di un ufficio postale, a Basiglio (in provincia Milano).

LETTERE DI MINACCE A VIP, DENUNCIATI

La perquisizione nella loro casa di Rozzano, nell’hinterland di Milano, ha portato alla scoperta di altre 110 lettere uguali a quelle trovate in un primo tempo e che hanno portato alla conferma della tesi investigativa. Le lettere inviate ai vip contenevano tutte della carta igienica imbrattata di feci e avevano tutte le stesse caratteristiche: l’indirizzo scritto sia in corsivo sia in stampatello, con inchiostro di colore nero, e francobolli solitamente di paesi esteri (in particolare Azerbaijan, Bhutan, Zaire) con l’annullo postale del centro di smistamento ‘Milano Borromeo’.

