Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è entrato ieri sera al nosocomio per accertamenti al cuore. Berlusconi ha annullato gli impegni di lavoro fissati in precedenza.

SILVIO BERLUSCONI DI NUOVO RICOVERATO

Silvio Berlusconi è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano. La visita di controllo era programmata da tempo, ma l’affaticamento dei giorni scorsi ha consigliato di anticiparla. Silvio Berlusconi dovrebbe esser dimesso dall’ospedale lombardo, dove aveva subito un delicato intervento cardiaco l’anno scorso, già oggi oppure nella giornata di domani. Il leader di Forza Italia si è impegnato da protagonista nella campagna per il referendum costituzionale, e in queste settimane sta attendendo la sentenza della Corte europea dei diritti umani nella speranza che possa annullare la sua incandidabilità alle prossime elezioni politiche. Silvio Berlusconi ha già scontato la pena per frode fiscale, ma è interdetto dalle cariche pubbliche a causa della cosiddetta legge Severino.

Foto copertina: Immagine tratta dal profilo Facebook di Silvio Berlusconi