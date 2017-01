Prostituzione minorile, smantellato un giro di sesso a pagamento che coinvolgeva un gruppo di ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, e nove adulti residenti nel milanese e in provincia di Pavia. I carabinieri hanno effettuato nove arresti: due persone sono state portate in carcere, mentre le altre sette sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Il lavoro degli inquirenti è iniziato circa un anno fa, quando un ragazzino di 12 anni era stato sorpreso con uno degli indagati mentre era in macchina con lui. Le persone accusate di aver avuto rapporti sessuali con i ragazzi dell’hinterland milanese, italiani e stranieri, sono padri di famiglia, imprenditori, operai, liberi professionisti e commercianti che pagavano le prestazioni con poche decine di euro – tra i 50 e i 100 – ma anche con occhiali, vestiti oppure smartphone. Il giro di prostituzione sarebbe stato gestito da quattro persone, che attraverso siti e passaparola mettevano in contatti i minorenni con gli adulti interessati a far sesso a pagamento con loro. L’inchiesta, secondo i magistrati, ha evidenziato un forte disagio personale e sociale dei giovanissimi coinvolti, che cercavano con la prostituzione di elevare le loro condizioni materiali.

Foto copertina: immagine generica tratta da Pixabay