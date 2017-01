Epic fail di Rai Parlamento, twitta la bocciatura dell’Italicum ma i giudici sono ancora riuniti

«Chiediamo scusa per errore di comunicazione». Rai Parlamento si è scusata così dopo un pasticcio creato probabilmente da chi gestisce il proprio account Twitter ufficiale. Durante l’attesa della sentenza della Consulta sull’Italicum, è stato inviato un tweet con la notizia della bocciatura (da parte dei giudici della Corte Costituzionale) della legge elettorale in vigore per la Camera dei Deputati. «La Consulta boccia i capilista bloccati. Potrà essere bocciato solo l’ultimo posto», è il messaggio spuntato alle 14.30. Peccato però che in quei momenti la Camera di Consiglio della Consulta era ancora riunita per stabilire il verdetto.

Chiediamo scusa per errore di comunicazione — RAI PARLAMENTO (@RaiParlamento) 25 gennaio 2017

Nel giro di poco Rai Parlamento ha rimosso la notizia fasulla diffusa. Ma non in tempo per evitare il tam-tam in rete. Diversi utenti hanno fatto uno screenshot del tweet rilanciandolo sui social network. Tra i canali più attenti anche Youtrend.

EPIC FAIL RAI PARLAMENTO SU TWITTER, IRONIA IN RETE

I commenti ironici e critici non si sono fatti attendere. «Figura da cioccolatai», ha commentato Stefano ‘screenshottando’ il cinguettio. «Ma non è errore di comunicazione, è fare informazione in modo sciatto e pericoloso. Due volte», ha aggiunto un altro utente, Lorenzo. «L’unica fonte, @RaiParlamento ha eliminato il tweet da cui abbiamo appreso la notizia», è quanto spiegato da YouTrend. Intanto la pagina della Corte Costituzionale, con continui accessi al sito, diventa per alcuni secondi irraggiungibile. Eppure, come ricordano in diretta anche i cronisti di Rai News, la Camera di Consiglio è ancora riunita e non c’è comunicazione ufficiale sulla sua decisione. Le scuse di Rai Parlamento basteranno a calmare le acque? «Tranquilli – è stato il commento di un utente su Twitter – è stato bellissimo così. Anzi fatelo più spesso».

Il pasticcio di Rai Parlamento è stato commentato anche da qualche parlamentare. «Pasticcio Rai Parlamento su tweet diffuso e poi cancellato su sentenza Consulta: chi paga? C’è un direttore e ben 4 vicedirettori», ha scritto su Twitter il deputato del Pd e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, pubblicando l’immagine del tweet rimosso.

(Immagine di copertina: screenshot da account Twitter di Rai parlamento via YouTrend)