Virginia Raggi indagata, e ora? Spunta l’ipotesi del patteggiamento

Dopo l’avviso di garanzia per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico per la nomina di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo la sindaca di Roma Virginia Raggi e i legali che la assistono valutano l’ipotesi del patteggiamento. È il retroscena pubblicato oggi su Repubblica. La prima cittadina della capitale potrebbe autosospendersi dall’incarico per impedimento temporaneo e poi chiedere uno sconto di pena.

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, IPOTESI PATTEGGIAMENTO PER LO SCONTO DI PENA

Saranno gli avvocati della Casaleggio Associati, comunque, ad individuare una via d’uscita. Scrive Giovanna Vitale:

Già al lavoro per calcolare l’entità di una eventuale condanna della Raggi, i riflessi della legge Severino che dopo il primo grado sospende gli amministratori per 18 mesi e mettere a punto il piano «per tenere in piedi la baracca». Perciò la sindaca potrebbe autosospendersi dall’incarico per impedimento temporaneo; chiedere il patteggiamento per ottenere uno sconto di pena; far governare al suo posto un vicesindaco, che però dovrà essere del Movimento, sostituendo l’attuale Luca Bergamo con uno dei consiglieri eletti, De Vito o Ferrara. Solo ipotesi al momento. In attesa di «vedere che succede». Lo dice chiaro Alessandro Di Battista, l’unico ufficialmente incaricato a parlare. «Quello che noi chiediamo dall’inizio è del tempo. Raggi si è affidata a una persona sbagliata. Non sarà l’ultima volta che un amministratore 5S commetterà un errore del genere», dice il frontman del Movimento a DiMartedì.

(Immagine: screenshot dalla pagina Facebook di Virginia Raggi)