Salvatevi tutti: Instagram attiva la diretta streaming. Dalle prossime ore anche in Italia partiranno i Live su Instagram Stories – già utilizzate da 150 milioni di persone al giorno.

La rivoluzione sarà a portata di chiunque.

DIRETTA STREAMING INSTAGRAM: COME FARLA

Come fare una diretta su Instagram? Basterà scorrere a destra sulla fotocamera di Stories e cliccare sulla modalità “Live”. Una volta finita la registrazione, la diretta scomparirà. Si potrà limitare il pubblico della propria diretta tramite le opzioni (Profilo > Impostazioni > Impostazioni della Storia > Nascondi la Storia> selezionando chi vuoi per i tuoi live. L’opzione Pin Comment permette i commenti di tutti, commenti che uno volendo può anche chiudere.

Non solo: si potranno cercare le dirette più interessanti. Come? Cercando su “Top Live”. Vi offriamo però una ancora di salvezza. Se non ve ne frega nulla delle dirette di altri iscritti si può cliccare sulla loro foto in alto (laddove appaiono nel feed delle stories) optando per “Disattiva la Storia di”.