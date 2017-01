Italicum, verso la sentenza della Consulta sulla legge elettorale: udienza conclusa | Live

16.56. Sentenza Consulta Italicum, cominciata Camera di consiglio. Dopo la conclusione dell’udienza pubblica sui ricorsi sulla legge elettorale è cominciata la Camera di consiglio della Consulta: il giudizio sulla costituzionalità dell’Italicum dovrebbe arrivare tra stasera e domani.

16.54. Sentenza Consulta Italicum, conclusa udienza pubblica. Dopo gli interventi dell’Avvocatura dello Stato si è conclusa a Palazzo della Consulta l’udienza pubblica sulla legge elettorale. Ora comincia l’attesa del verdetto della Corte Costituzionale sull’Italicum.

16.46. Sentenza Consulta Italicum, due interventi in difesa della legge elettorale. Sono previsti due interventi dell’Avvocatura di Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dunque a favore della legge elettorale fortemente voluta dal governo Renzi: prima l’avvocato Paolo Grasso, quindi Massimo Massella Ducci Teri, Avvocato generale dello Stato, che concluderà l’udienza pubblica.

16.33. Sentenza Consulta Italicum, avvocato pro-incostituzionalità «pronto a scommettere 100 euro». Felice Besostri, l’avvocato anti-Italicum che coordina i 22 ricorsi contro la legge elettorale sulla quale è chiamata a esprimersi oggi la Corte Costituzionale si dice addirittura pronto a scommettere 100 euro sull’incostituzionalità delle norme. «Il comunicato – ha detto nel corso del programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ su Radiouno – me l’aspetto più domattina, ma sarei ben contento se uscisse stasera. E le motivazioni entro minimo un mese».

16.20. Sentenza Consulta Italicum, parola all’Avvocatura generale dello Stato. Dopo la ripresa della seduta interviene l’Avvocatura generale dello Stato che rappresenta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri.

16.16. Sentenza Consulta Italicum, ripresa seduta. L’udienza pubblica a Palazzo della Consulta dedicata al vaglio di legittimità della legge elettorale in vigore per la Camera è ripresa qualche minuto dopo le 16.

16.03. Sentenza Consulta Italicum, scontro politico. È facile prevedere che la sentenza della Consulta sull’Italicum darà il via, in ogni caso, ad un apro scontro politico. In queste ore il senatore della Lega Nord ed ex ministro Roberto Calderoli (il ‘padre’ del Porcellum, altra legge elettorale bocciata dalla Corte Costituzionale) ripete che in caso di bocciatura da parte dei giudici «già da domani» si può «tornare a votare», «per cui – è il suo auspicio – torniamo al voto il prima possibile». Il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio Renato Brunetta, intanto, sostiene che dopo i rilievi di incostituzionalità «il Parlamento, sovrano, deciderà cosa fare e cioè, sulla base della sentenza della Consulta, quale legge elettorale fare». Per l’ex ministro non è un problema arrivare a scadenza naturale della legislatura.

15.57. Sentenza Consulta Italicum, scenari politici. Alla decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale è fortemente legato anche il destino della legislatura. La sentenza della Consulta sull’Italicum potrebbe cancellare del tutto l’impianto del sistema, imponendo a Camera e Senato di riscrivere norme. Ciò potrebbe determinare la prosecuzione della legislatura fino a scadenza naturale: la primavera del 2018. Una sentenza della Consulta applicativa, invece, con un nuovo sistema di voto, favorirebbe la corsa al voto anticipato. Alcune forze politiche, in particolare il Movimento 5 Stelle, potrebbe chiedere – come tra l’altro già fatto finora – di tornare subito alle urne tenendo conto delle modifiche della Corte e senza aprire il confronto per una nuova riforma in Parlamento.

15.44. Sentenza Consulta Italicum, da avvocati richiesta di valutare ricorso a fiducia. In mattinata, nel corso del suo intervento l’avvocato anti-Italicum Felice Besostri ha chiesto alla Corte di valutare la circostanza che l’approvazione della legge elettorale su cui oggi è chiamata ad esprimersi avvenne col voto di fiducia. Secondo il legale, il fatto che le leggi elettorali non figurino nei regolamenti parlamentari tra quelle per cui è esclusa la fiducia, non è un elemento sufficiente. «Se questo è il ragionamento – ha detto – questo vuol dire lasciare aperta per il legislatore la possibilità di approvare con la fiducia norme incostituzionali».

15.39. Sentenza Consulta Italicum, udienza spedita. Va precisato che l’udienza pubblica a Palazzo della Consulta stamattina è proseguita speditamente. Dopo una breve camera di consiglio, i giudici hanno escluso le istanze di costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale dell’Italicum avanzate dal Codacons e da altri cittadini elettori.

15.35. Sentenza Consulta Italicum, non escluso rinvio della decisione a domani. La decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale sarà presa dopo la camera di consiglio a porte chiuse dei giudici. La sentenza della Consulta è attesa stasera, ma potrebbe anche slittare a domani.

15.32. Sentenza Consulta Italicum, avvocati. A promuovere i ricorsi contro l’Italicum sono stati un pool di avvocati: tra loro anche Felice Besostri, che fu già protagonista dell’azione contro un’altra legge elettorale, il Porcellum, approvato nel 2005 e poi dichiarato incostituzionale nel 2014. Il giudice relatore Nicolò Zanon stamane ha illustrato la causa. Poi hanno parlato gli avvocati anti-Italicum. Incaricato di difendere la legge elettorale per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è l’avvocato generale dello Stato, Massimo Massella Ducci Teri.

15.26. Sentenza Consulta Italicum, ordinanze presentate in 5 tribunali. I cinque rilievi su diversi aspetti dell’Italicum sono contenuti in cinque ordinanze giunte dai tribunali di Messina, Torino, Perugia, Genova e Trieste.

15.23. Sentenza Consulta Italicum, 5 punti della legge elettorale al vaglio dei giudici. Sono cinque i punti dell’Italicum al vaglio dei giudici della Corte Costituzionale. La Consulta è chiamata a valutare la legittimità del ballottaggio, del premio di maggioranza, dei capilista bloccati, delle multicandidature con l’opzione del candidato di scegliere in quale collegio essere eletto.

15.15. Sentenza Consulta Italicum, ripresa udienza alle 16. Paolo Grossi, presidente della Corte Costituzionale, prima delle 13 ha fatto sapere che la Corte si aggiornerà al pomeriggio perché l’Avvocatura dello Stato ha diritto di distendere le proprie argomentazioni. L’annuncio è arrivato, prima dell’intervento dell’ultimo legale anti-Italicum. L’udienza pubblica è stata sospesa e riprenderà alle 16.

Sentenza Consulta Italicum, attesa decisione di 13 giudici. Sono tredici i giudici della Corte Costituzionale chiamati a decidere sull’Italicum: il presidente Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Marta Cartabia, Giancarlo Coraggio, Silvana Sciarra, Nicolò Zanon (relatore della causa sulla legge elettorale), Augusto Barbera, Aldo Carosi, Rosario Morelli, Giuliano Amato, Daria de Pretis, Franco Modugno, Giulio Prosperetti. Assenti il giudice dimissionario Giuseppe Frigo e l’ex presidente della Consulta Alessandro Criscuolo.

LEGGI ANCHE > Sentenza Italicum, cosa deciderà la Corte costituzionale

SENTENZA CONSULTA ITALICUM, DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE ELETTORALE

Oggi, 24 gennaio 2017, la Corte Costituzionale si esprime sull’Italicum, la legge elettorale approvata definitivamente in Parlamento nel 2015 e attualmente in vigore per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati. Si attende la sentenza della Consulta in merito alle ordinanze provenienti da diversi Tribunali italiani (precisamente di Messina, Torino, Perugia, Genova e Trieste).

La legge precede un premio di maggioranza alla prima lista, se supera il 40% dei consensi, e un secondo turno, un ballottaggio tra le due prime forze politiche in campo, se nessun partito raggiunge quella soglia al primo turno. I ricorsi sui quali è chiamata a decidere la Consulta riguardano diversi punti della legge, dalla legittimità del ballottaggio alla legittimità del premio di maggioranza, dai capilista bloccati alla possibilità per i candidati di presentarsi in più collegi.