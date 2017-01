Un carro funebre, carico, è stato fermato per controlli dalla polizia locale di Sabaudia sulla Pontina. Il mezzo aveva l’assicurazione scaduta da mesi e il controllo ha fermato per diversi minuti il corteo funebre davanti agli occhi increduli dei parenti del morto.

La storia la racconta Repubblica Roma:

Al Fullscan non si sfugge. Una volta che lo strumento ha inquadrato la targa di un’auto, tempo pochi secondi e scatta un bip con l’indicazione della violazione. Ed è stato così che, nel corso dei controlli sulla Pontina, la polizia locale di Sabaudia ha scoperto che un carro funebre aveva l’assicurazione scaduta da mesi. Il mezzo, che in quel momento stava trasportando una salma ed era seguito dal corteo delle auto dei parenti, è stato dunque inseguito, bloccato e sequestrato, salvo infine ottenere l’ok a proseguire solo per raggiungere la chiesa dove era fissato il funerale.

I parenti del morto, che seguivano il carro in corteo, hanno assistito al fermo. Il carro funebre è stato sequestrato, ma la polizia locale ha comunque garantito la conclusione del trasporto della salma alla chiesa di Gaeta dove era attesa, in ritardo, per il funerale.

