Quella sedia è pericolosa, Ikea ritira dal mercato la sdraio Mysingsö

La più mota catena di arredamento al mondo, Ikea, ha ritirato dal mercato la sdraio Mysingsö per il rischio di caduta o di schiacciamento delle dita. L’azienda svedese ha anche invitato i clienti che hanno acquistato la sedia prima del febbraio 2017 a riportarla in qualsiasi negozio per la sostituzione o il rimborso.

Ikea ritira dal mercato sdraio Mysingsö, la nota

«Dopo aver lavato la parte in tessuto, c’è il rischio – ha spiegato Ikea in una nota- di rimontare la sdraio in modo scorretto provocando così un rischio di caduta o di schiacciamento delle dita. Ikea ha ricevuto cinque segnalazioni di incidenti in cui la sdraio Mysingsö è crollata durante l’uso perché non era stata rimontata correttamente. Tutti e cinque gli incidenti hanno provocato lesioni alle dita e hanno richiesto cure mediche. Gli incidenti segnalati si sono verificati in Finlandia, Germania, Stati Uniti, Danimarca e Australia».

«La sicurezza dei prodotti – ha proseguito l’azienda – è la massima priorità per Ikea. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle leggi nazionali e internazionali e alle norme vigenti. La sdraio Mysingsö ha superato con successo i test meccanici, chimici e sul tessuto. Non appena ricevute le segnalazioni degli incidenti, Ikea ha avviato un’indagine accurata che ha portato a una modifica del design del prodotto per ridurre ulteriormente il rischio di un riassemblaggio non corretto e dei conseguenti infortuni. La nuova versione della sdraio sarà disponibile nei negozi Ikea a partire da febbraio 2017».

Ikea ritira dal mercato sdraio Mysingsö, la sostituzione e il rimborso

Per sostituire il prodotto o ricevere il rimborso non è richiesto lo scontrino fiscale. Per ulteriori informazioni Ikea invita a visitare il proprio sito Ikea.it o a contattare il servizio clienti al numero verde 800.92.46.46, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.

(Immagine da Ikea.com)