Brexit, sconfitta per il Governo di Theresa May. La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che solo il Parlamento potrà autorizzare l’attivazione dell’articolo 50 del trattato dell’Unione Europea, che consente l’addio già determinato dal referendum dello scorso giugno.

BREXIT, VOTA IL PARLAMENTO

Con voto di 8 a 3 la Corte Suprema del Regno Unito ha obbligato il Governo May a presentare una normativa alla Camera dei Comuni che autorizzi l’uscita dall’UE. L’esecutivo britannico sosteneva una tesi opposta a ciò che hanno deciso i giudici, ovvero che il solo referendum consultivo sulla Brexit bastasse per autorizzarlo a iniziare le trattative con l’Unione Europea. Prima del 31 marzo, la deadline fissata dal Governo May, ci dovrà però essere un voto del Parlamento, piuttosto scontato, visto che probabilmente anche una parte dei laburisti potrebbe votare a favore della Brexit.

BREXIT, SCOZIA SCONFITTA

La decisione della Corte Suprema ha regalato una buona notizia alla premier del Regno Unito. Il Governo di Londra non deve attendere il voto delle assemblee legislative delle nazioni britanniche, Galles, Irlanda del Nord e sopratutto Scozia. In particolare l’esecutivo di Nicola Sturgeon aveva criticato in modo severo l’addio al mercato comune ipotizzato Theresa May, rimarcando come una simile rottura avrebbe rimesso in discussione anche il legame tra la stessa Scozia e il Regno Unito.