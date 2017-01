Giugliano (Napoli), dipendenti del Comune assenteisti andavano a giocare al Gratta e Vinci

C’era anche chi andava a giocare al ‘Gratta e vinci’ tra i 50 dipendenti del comune di Giugliano, in provincia di Napoli, indagati nell’ambito di un’inchiesta dei carabinieri contro l’assenteismo. I fannulloni sono stati immortalati da video investigativi mentre strisciano il badge anche per altri o fanno passare il tempo all’esterno del luogo di lavoro. C’era chi durante l’orario di lavoro si occupava di faccende private e chi, addirittura, si divertiva a giocare.

ASSENTEISTI AL COMUNE DI GIUGLIANO, DIPENDENTI GIOCAVANO AL ‘GRATTA E VINCI’

I filmati sono stati registrati dalle telecamere che aveva provveduto ad installare i carabinieri di Giugliano. Stamattina i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio emessa dal GIP di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, a carico di 18 dipendenti del Comune di Giugliano ritenute responsabili di truffa aggravata e di falsa attestazione o certificazione in concorso. Al momento sono indagati 50 dipendenti. Di loro 44, secondo l’ipotesi investigativa, attestavano o facevano attestare falsamente la loro presenza usando indebitamente il badge e inducendo in errore l’ente nel calcolo delle remunerazioni. Altri 6 invece, responsabili di servizi di vari uffici del Comune, hanno omesso di denunciare all’autorità giudiziaria le condotte truffaldine del personale e sono indagati per omessa denuncia.

(Foto di copertina da Pixabay.com)