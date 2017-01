Hotel Rigopiano, la funzionaria al telefono: «La valanga? Inventata da imbecilli»

La valanga? Una bufala. Una storia inventata da «imbecilli». Parlava così al telefono la funzionaria della Prefettura di Pescara che qualche ora dopo la slavina che a Farindola mercoledì scorso ha spazzato via l’Hotel Rigopiano ignorava l’allarme lanciato dall’amico e datore di lavoro di uno dei sopravvissuti. Quintino Marcella, ristoratore di Silvi Marina, per quattro volte ha fornito le sue generalità durante la chiamata dell’equivoco. Erano le 18.20 del 18 gennaio, circa un’ora dopo la tragedia (il resort sul Gran Sasso è stato travolto verso le 17.40).

La funzionaria rispondeva con tono infastidito. «L’Hotel di Rigopiano non è crollato», diceva. «Questa storia gira da stamattina». Ecco il testo delle conversazione riportato oggi da Fabio Tonacci su Repubblica:

Marcella: «Mi sente?».

Funzionaria: «Sì che la sento ».

M: «Sono Marcella di cognome, Quintino di nome. Il mio cuoco mi ha contattato su WhatsApp cinque minuti fa, l’albergo di Rigopiano è crollato, non c’è più niente… Lui sta lì con la moglie, i bimbi piccoli… intervenite, andate lassù».

F: «Questa storia gira da stamattina. I vigili del fuoco hanno fatto le verifiche a Rigopiano, è crollata la stalla di Martinelli».

M: «No, no! Il mio cuoco mi ha contattato su WhatsApp 5 minuti fa, ha i bimbi là sotto… sta piangendo, è in macchina… lui è uno serio, per favore».

F: «Senta, non ce l’ha il suo numero? Mi lasci il numero di telefono (…). Ma è da stamattina che circola questa storia, ci risulta che solo la stalla è crollata. Che le devo dire?».