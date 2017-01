Grosseto, ladro romeno è parte civile contro l’ex poliziotto che gli sparò e lo ferì

Il ladro romeno parte civile contro l’ex poliziotto che gli sparò e lo ferì. Si tratta di Ion Nicolai Farcas, lo scorso 8 febbraio colpito all’addome dall’ex agente Bruno Poeti mentre con alcuni complici gli stava rubando l’auto dalla sua proprietà.

Il gup di Grosseto Sergio Compagnucci ha ammesso come parte civile il romeno nel procedimento contro l’ex poliziotto. La decisione è stata assunta nel corso nell’udienza preliminare. Poeti è accusato di tentato omicidio, lesioni volontarie ed eccesso colposo di difesa. Riguardo all’episodio, il romeno, che è assistito dall’avvocato Riccardo Lottini, e i suoi tre complici hanno già patteggiato, tutti, condanne per un anno e 10 mesi per furto aggravato. L’udienza preliminare è stata rinviata al 20 marzo e il sostituto procuratore Giuseppe Coniglio ha chiesto e ottenuto i termini per esaminare il fascicolo coi risultati delle indagini difensive presentato dal difensore di Poeti, l’avvocato Adriano Galli.

