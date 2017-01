Il gioco d’azzardo è piuttosto diffuso tra i ragazzi italiani. Secondo una ricerca più di un milione e duecentomila giovani tra i 14 e i 19 anni ha tentato la fortuna tra macchinette, gratta e vinci, lotteria e altre forme di gioco d’azzardo nel 2016. Una percentuale pari al 49% della popolazione complessiva, anche se la tendenza appare in leggera diminuzione.

Il gioco d’azzardo tra i giovani italiani

Uno studio condotto da Nomisma e Unipol, in collaborazione con l’università di Bologna, ha rilevato quanti siano gli adolescenti italiani che praticano il gioco d’azzardo. Secondo questa rilevazione, condotta su un campione di oltre 11 mila ragazzi che frequentano le scuole secondarie, l’anno scorso si è registrata una flessione: circa il 5% di giovani italiani ha rinunciato al gioco d’azzardo. Quasi la metà, però, il 49% tenta la fortuna, anche se in maniera prevalentemente estemporanea.

Il gioco d’azzardo diffuso sopratutto al Centro Sud

L’11% dei ragazzi gioca d’azzardo una volta al mese, e le percentuali di chi lo pratica aumentano al diminuire della frequenza. Anche le spese sono relativamente contenute: si parla di spese da 3 euro alla settimana, in media. La ricerca evidenzia come il gioco d’azzardo sia più diffuso al Centro Sud, con più di metà dei giovani dell’Italia meridionale che si dedicano a quest’hobby, e come l’approccio problematico, ludopatico, riguardi il 5% degli adolescenti del nostro Paese.

Foto copertina: immagine generica tratta da Pixabay