La storia del batti cinque tra Melania e Barron Trump che non è finito benissimo | VIDEO

Fa discutere oltreoceano il tentativo di Melania Trump di un batti cinque maldestro con Barron, figlio di Donald Trump, durante la cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti d’America.

(fonte giph)

LEGGI ANCHE:

La bufala di Barron Trump autistico per colpa dei vaccini

BARRON TRUMP BATTI CINQUE MANCATO CON MAMMA MELANIA

Durante la cerimonia la moglie del magnate cerca, scherzando, di coinvolgere Barron Trump. Il ragazzino sembra non recepire le intenzioni della first lady. Comprensibile, con la gran confusione, in un evento in cui tutti i media sono concentrati sulla nuova famiglia alla Casa Bianca. Eppure il mancato batti cinque è diventato virale sui social e in tanti si chiedono, per l’ennesima volta, perché Barron non abbia risposto all’invito. Il Daily mail parla di un ragazzino annoiato durante le gesta del padre il giorno dell’insediamento. In realtà il piccolo ha già conquistato il suo pubblico. Con la sua genuinità e senza preoccuparsi del protocollo ha riscosso diverse simpatie tra i followers del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Sbadigli inclusi.