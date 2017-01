I meravigliosi commenti sessisti italiani alla marcia delle donne contro Donald Trump

«Si preoccupano di Trump quando i loro presidenti fanno entrare cani e porci che prima o poi le faranno saltare in aria… coerenza zero… ma si sa… sono donne», commenta Alessandro. E ancora Ivan: «Queste galline, dovrebbero manifestare di fronte alle ambasciate di Arabia Saudita». «Idiote – aggiunge Grazia scordandosi l’accento sulla e – è troppo poco specie quelle che hanno protestato a Roma».

Il Women’s march on Washington, la “marcia delle donne su Washington” contro Donald Trump ha riscosso un certo successo nel mondo. Hanno manifestato anche in Italia (in piazza Scala a Milano ad esempio) e una marea rosa si è letteralmente riversata sulle strade della città americana sfilando contro il neopresidente appena insediato. A Francoforte almeno duemila persone hanno manifestato in concomitanza con l’evento. A Berlino, davanti alla sede dell’ambasciata statunitense, centinaia di persone si sono presentate al presidio. In Italia però, perlomeno sui social, non sembriamo molto concordi sulla protesta femminista.

I COMMENTI SESSISTI SULLA MARCIA CONTRO DONALD TRUMP

In tanti si chiedono perché queste donne non manifestino contro il trattamento della donna nei paesi islamici. Altri invece si chiedono perché non manifestino contro gli islamici. Altri ancora, in Italia, si chiedono come mai queste donne non sono scese in strada, pala alla mano, ad aiutare le città colpite dal terremoto. Poi ci sono gli esperti di geopolitica dei noiatri: «Sarebbe bene a lor signore – scrive un utente – ricordare che la campagna della loro paladina Hillary è stata finanziata anche dai Sauditi notoriamente paladini». Enrico ha il commento definitivo:

Vorrei ricordare alle quattro scappate di casa represse che oggi hanno manifestato contro Trump che in commercio esistono ottimi vibratori e pure il bambolotto gonfiabile. Cit Laura *****

Insomma una manifestazione per i diritti delle donne in America, che certo rischia di avere la sua connotazione politica a poche ore dall’insediamento, scade in tifoserie pro e contro Trump. I commenti più fantasiosi però sono, paradossalmente, quelli femminili. Maria per esempio è seriamente preoccupata per la cantante Madonna che è salita sul palco durante la manifestazione a Washington: