L’ex 5 stelle Federico Pizzarotti si ricandida nuovamente come sindaco di Parma. «Ho deciso di ricandidarmi – spiega sulla sua pagina Facebook – per non lasciare un buon lavoro a metà e per rimettermi a disposizione della nostra comunità. E ora, nello stesso giorno di 5 anni fa, ci mettiamo in cammino».

FEDERICO PIZZAROTTI RICANDIDATURA COME SINDACO DI PARMA: LE REAZIONI

Sotto il post c’è chi si complimenta con il sindaco. «Io nato e cresciuto a Parma – commenta Nicola – ho visto in Pizzarotti la forza d cambiare…. ». E ancora: «Mi ricandido anch’io a votarla perché lei, per Parma, è come il parmigiano nei cappelletti, inimmaginabili senza». Anche un ex 5 stelle, il deputato Adriano Zaccagnini, commenta con un entusiastico «daje».