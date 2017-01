Strage pullman Verona, a bordo ragazzi ungheresi in gita: 16 morti

Sedici morti. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto venerdì sera sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo di Verona Est. Un pullman pieno di ragazzi ungheresi tra i 14 e i 18 anni ha sbattuto contro un pilone e ha preso fuoco dopo l’impatto. Le vittime sono in gran parte minorenni: erano sulla strada di ritorno a Budapest da una gita scolastica in Francia, accompagnati da alcuni docenti.

STRAGE PULLMAN VERONA, 16 MORTI

Una vacanza è dunque finita in tragedia. A quanto risulta dagli accertamenti delle forze dell’ordine sul bus che si è incendiato ieri sull’A4 nei pressi dell’uscita autostradale di Verona Est viaggiavano 55 persone di nazionalità ungherese che avevano trascorso le loro vacanze invernali in una località sciistica della Francia e stavano ritornando a casa. L’incidente è stato drammatico, con cadaveri in parte carbonizzati, a seguito dell’incendio dell’autoveicolo scoppiato dopo l’impatto con il pilone di un ponte dell’autostrada.

STRAGE PULLMAN VERONA, AUTOSTRADA BLOCCATA

I 39 feriti che sono sopravvissuti al rogo sono stati portati tutti nei vicini ospedali veronesi. L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte. I primi soccorsi sono stati portati dai vigili del fuoco veronesi, che si sono trovati di fronte una scena raccapricciante, con cadaveri carbonizzati e feriti con gravissime ustioni. Alcuni ragazzi sono stati sbalzati fuori dal veicolo dopo l’urto, e altri erano in stato di shock a seguito di un incidente stradale così grave. L’autostrada è stata chiusa al traffico nel tratto tra Verona Est e Verona Sud, mentre la polizia ha cominciato ad esaminare i video per ricostruire la dinamica della strage. I familiari delle vittime stanno già raggiungendo l’Italia dopo esser stati informati della tragedia dalle autorità ungheresi, contattate da quelle del nostro Paese.

STRAGE PULLMAN VERONA, DINAMICA

A quanto pare il pullman è sbandato autonomamente finendo contro un pilone e incendiandosi, senza coinvolgere altri mezzi.

STRAGE PULLMAN VERONA, IPOTESI

La polizia stradale di Verona sta lavorando per cercare di stabilire anche le possibili cause dell’improvvisa sbandata del mezzo. Tutte le ipotesi sembrano aperte, tra le quali anche un possibile malore del conducente o un problema meccanico al pullman. Ma (a poche ore dalla tragedia) è ancora presto per dare una risposta definitiva. «È troppo presto per dire quale sia stata la causa di questa tragedia», ha detto in mattinata il dirigente della polizia stradale di Verona, Gerolamo Lacquaniti, presente sul luogo del rogo del pullman ungherese sulla A4, allo svincolo di Verona Est.

Per quanto concerne l’ipotesi-incidente è da valutare un possibile problema a una ruota che potrebbe aver causato lo sbandamento fatale del pullman. Gli investigatori stanno vagliando diverse testimonianze, tra le quali quella di un camionista che circa 30 km prima del luogo dell’incidente (Verona Est) ha segnalato di aver visto una ruota del bus avere qualche problema.

STRAGE PULLMAN VERONA, SOCCORSI

Per tutta la notte pattuglie della polizia stradale, assieme ai vigili del fuoco, hanno operato nell’opera di soccorso e contemoraneamente cercato di raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Il bilancio delle vittime si è aggravato di ora in ora, con la scoperta all’interno del mezzo di diversi corpi carbonizzati.

STRAGE PULLMAN VERONA, TESTIMONIANZE

Nel contempo la polizia stradale, con l’aiuto di un interprete, ha anche cominciato a raccogliere le testimonianze dei ragazzi che non hanno riportato ferite o contusioni nell’urto e che sono state prima assistite dagli stessi agenti e poi accompagnati in un albergo per la notte. A quanto pare al momento dell’incidente le persone a bordo stavano in gran parte dormendo.

STRAGE PULLMAN VERONA, PROF HA SALVATO ALLIEVI

Il console generale d’Ungheria, Judit Timaffy, a Verona nella notte dopo la tragedia, ha dichiarato: «Le persone che erano sedute nella parte posteriore del pullman si sono salvate rompendo i vetri e uscendo tra le urla e il panico. Un professore di educazione fisica ha salvato molti di quelli che erano a bordo rientrando nel mezzo. È ricoverato con ustioni profonde sulla schiena».

