Vignetta di Charlie Hebdo sulla valanga che ha travolto l’Hotel Rigopiano, ancora polemiche

Ancora polemiche per una nuova vignetta di Charlie Hebdo su una tragedia italiana. Sul giornale satirico francese è spuntata l’immagine della morte, con la sua falce, mentre arriva sugli sci e travolge quel che trova sul fianco di una montagna. La morte è seguita da quella che sembra una grossa slavina: un chiaro accostamento alla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (in provincia di Pescara, mercoledì travolto da una valanga di neve e macerie. «Italia. La neve è arrivata. E non ce ne sarà per tutti», è il messaggio che accompagna la vignetta.

VIGNETTA CHARLIE HEBDO SU VALANGA, UTENTI INDIGNATI SU FB

I commenti critici nei confronti di Charlie Hebdo e di quella immagine dai colori bianco, rosso e nero non si sono fatti attendere. Sulla pagina Facebook del giornale satirico sono comparsi numerosi messaggi di utenti indignati. ‘La vignetta del giorno’ è stata postata nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19. «Siete dei sadici… – si legge in uno dei commenti in italiano più apprezzati al post di Charlie Hebdo – qui c’è gente senza più una casa a causa del terremoto… senza luce senza aiuti… Una valanga ha sommerso un albergo con più di 20 persone… Vergonatevi». «Sono stato uno di quelli che scrisse ‘Je suis Charlie’ ma solo per la libertà di espressione… Voi siete dei provocatori e basta», ha scritto un altro utente. Molte reazioni alla vignetta sono arrivate anche su Twitter, dove la voce ‘Charlie Hebdo’ è spuntata tra i trend.

Una vignetta del giornale satirico aveva già sollevato polemiche in Italia lo scorso agosto, subito dopo il terremoto di Amatrice, Charlie Hebdo aveva pubblicato un’immagine che aveva scatenato l’ira del sindaco della cittadina colpita dal sisma. Vi era raffigurato un macabro piatto di lasagne composto di macerie e vittime. Per quel disegno il comune di Amatrice presento una querela nei confronti del giornale. L’ambasciata francese a Roma, intanto, specificava che «il disegno non rappresenta in nulla la posizione della Francia».

(Immagine di copertina: vignetta Charlie Hebdo. Fonte: screenshot dalla pagina Facebook di Charlie Hebdo)