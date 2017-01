Gabe the Dog è morto. Addio al cane virale su Youtube

Ci avevano fatto parodie, smashing, cover delle più celebri canzoni. Ora Gabe The dog non c’è più. A darne annuncio è la pagina ufficiale su Facebook.

Tutti lo conoscono per video così:

«Gabe era una parte meravigliosa della nostra famiglia – spiegano in un lungo post su facebook – la sua carriera nell’intrattenimento era più grande di quanto avessimo mai potuto sognare. Qualcosa che era iniziato come uno scherzo per i miei amici è diventato rapidamente una cosa globale, arrivando addirittura alla TV nazionale in Giappone! Ha significato molto per la nostra famiglia vedere la gioia espandersi così, a tutti».

Gabe aveva sei anni ed era malato di cuore da tempo. La notizia della sua morte è diventata virale sui social.