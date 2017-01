La faccia di Michelle Obama quando riceve il regalo di Melania Trump non ha prezzo

«Oh era per me? Ma non ti dovevi disturbare!». Avrà pensato questo Michelle Obama quando ha ricevuto un regalo da Tiffany da parte della oramai attuale first lady Melania Trump.

LEGGI ANCHE Effetto Michelle Obama: otto anni tra politica e stile

MICHELLE OBAMA REGALO DA TIFFANY PER L’ADDIO ALLA CASA BIANCA

Tiffany. A una cerimonia di insediamento della presidenza degli Stati Uniti d’America Melania Trump si è presentata con un regalo da Tiffany. Cafonata? Può darsi. Rivediamo gli attimi che sono diventati subito virali sui social.

Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf — ABC News (@ABC) 20 gennaio 2017

In tanti scherzano sulla espressione della ex first lady che, inizialmente, non sa proprio dove tenere quella scatolona firmata Tiffany.