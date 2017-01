Non ce l’hanno fatta Mattia Marinelli, 23 anni e suo padre Mario, di 50 anni, scomparsi da oltre 36 ore e ritrovati, oggi, senza vita. I due erano usciti di casa da Poggio Umbricchio, frazione di Crognaleto, con destinazione Montorio al Vomano per rifornire di carburante alcune taniche e acquistare una pizza. La loro auto, sulla via del ritorno, è stata trovata abbandonata sul ciglio della strada.

Probabilmente i due, per non rimanere bloccati nella bufera, hanno proseguito la strada a piedi. Il ritrovamento è avvenuto lungo la strada comunale, a circa due chilometri dalla frazione di Crognaleto da dove padre e figlio si erano allontanati.

MALTEMPO: LA SITUAZIONE NEL TERAMANO

La situazione nel teramano è enormemente critica. Continua la mancanza di energia elettrica ed acqua e, dopo le scosse, si registrano crolli continui. L’ultimo un capannone di vendita di mangimi agricoli a Sant’Omero, un prefabbricato in legno inaugurato appena un anno fa. «Per liberare molte persone ancora isolate da giorni – afferma il presidente della Provincia di Teramo Renzo Di Sabatino – occorrono mezzi e uomini adeguati, anche se si lavora ininterrottamente». Di Sabatino ha parlato dell’arrivo di alcune frese «ma il problema – dice – è che non possiamo mandarle dappertutto. Abbiamo frazioni a Cortino e Crognaleto che ancora non riusciamo a raggiungere e non sappiamo che fine hanno fato i nostri concittadini, bisogna pure farli mangiare». Sono circa 48 mila le utenze nel Teramano senza alimentazione.

(in copertina la neve a Penne, REUTERS/Emiliano Grillotti)