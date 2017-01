Omicidio del 17enne Genny Cesarano, 4 arresti a Napoli

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Genny Cesarano, il ragazzo di 17 anni ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2015 in piazza Sanità a Napoli. La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone ritenute responsabili dei reati di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso.

GENNY CESARANO, 17ENNE UCCISO A NAPOLI: ARRESTI

Le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e della Squadra Mobile, che si è avvalsa del supporto del Servizio centrale operativo, hanno permesso di fare «piena luce» sulle dinamiche e le responsabilità individuali dell’omicidio. Hanno collaborato al buon esito delle indagini anche gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato San Carlo Arena.

A un anno dall’omicidio, lo scorso 6 settembre 2016, è stata celebrata una messa in memoria di Genny da don Antonio Loffredo e padre Alex Zanotelli, tra gli animatori del movimento «Un popolo in cammino». Al termine della messa è stata inaugurata in piazza Sanità una scultura dedicata a Genny dal titolo «In-ludere», ad opera del maestro Paolo La Motta.

(Immagine da Pixabay.com)