La valanga sull’hotel Rigopiano renderà probabilmente molto grave il bilancio di vittime legato al terremoto dell’Italia centrale verificatosi mercoledì 18 gennaio 2017. Come d’abitudine, purtroppo, sono subito partite polemiche politiche accese, sui ritardi dei soccorsi e su una tragedia, che, forse, avrebbe potuto essere evitata. Cosa c’è di vero e di falso secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto finora.

VALANGA HOTEL RIGOPIANO, POLEMICHE LEGITTIME E INFONDATE

Il capo della Protezione Civile ha chiesto rispetto per chi lavora in condizioni proibitive. L’intervento di Fabrizio Curcio è arrivato dopo che sono state sollevate critiche molto aspre sul ritardo dei soccorsi. Quanto successo all’hotel Rigopiano dovrà essere chiarito dal lavoro dei magistrati, visto che è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Se è indubbio che gli aiuti alle persone intrappolate nell’albergo siano arrivati in ritardo, non si può non evidenziare come le condizioni fossero assai difficili. La fitta nevicata ha reso completamente inagibile la strada, tanto che neanche la turbina è stata in grado di accedere alla struttura. I soccorritori sono dovuti arrivare sugli sci.

VALANGA HOTEL RIGOPIANO, I RITARDI E LE CAUSE

Il maltempo ha reso estremamente complesso il lavoro di chi ha prestato aiuto, che andrebbe elogiato per l’eroismo dimostrato. Andrà chiarito perché non siano stati inviati in tempo gli elicotteri all’hotel Rigopiano, visto che le strade erano bloccate. La neve caduta in maniera così intensa avrebbe però potuto impedire l’arrivo dello spazzaneve che gli ospiti dell’hotel Rigopiano aspettavano alle 15 del pomeriggio di mercoledì 18 gennaio, poco prima che una valanga travolgesse la struttura. Su questo punto dovrà essere spiegato come mai la risposta alle segnalazioni sulla situazione di pericolo all’albergo sia arrivata così in ritardo.

VALANGA HOTEL RIGOPIANO, IL PROCESSO

La storia dell’hotel Rigopiano è controversa sin dall’inizio. L’albergo era in precedenza un casolare, e una simile struttura probabilmente non avrebbe dovuto mai essere edificata in luogo comunque pericoloso. La magistratura ha indagato sull’hotel Rigopiano per corruzione e abuso edilizio, ma il processo ha assolto tutti gli imputati per non aver commesso il fatto in primo grado. La prescrizione per i reati contestati ha reso impossibile l’appello. L’inchiesta dei magistrati sulla valanga del 18 gennaio chiarirà come siano andati i fatti. Sarebbe opportuno, visto il dramma umano, evitare strumentalizzazioni e speculazioni subito lanciate da leader politici e organi di informazione quantomeno prematuri nell’attribuire colpe.

Foto copertina: Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS